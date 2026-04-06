РСУ зосередилась на питанні загального стану функціонування судів та безпеці персональних даних

Рада суддів України визначила пріоритети, а Державна судова адміністрація отримала перелік конкретних завдань для опрацювання.

Рада суддів України вже провела перше засідання та визначила ключові напрями роботи на найближчий період.

Як повідомила суддя-спікер Північного апеляційного господарського суду Марина Барсук, яка увійшла до складу Ради суддів України, у засіданні також взяли участь представники Верховного Суду — Олександр Мамалуй та Ігор Дашутін, а також голова Державної судової адміністрації Максим Пампура.

Під час робочої зустрічі учасники окреслили першочергові завдання, серед яких:

загальний стан функціонування судів;

захист персональних даних;

фізична безпека суддів і працівників апаратів;

питання виїзду жінок за кордон.

За словами Барсук, попри технічний характер цих питань, вони безпосередньо впливають на умови роботи суддів та швидкість розгляду справ.

За підсумками засідання Державна судова адміністрація отримала перелік конкретних пріоритетів для опрацювання. Перші практичні результати очікуються до кінця другого кварталу 2026 року, про що планують публічно звітувати.

Також серед іншого, як писала «Судово-юридична газета», Рада суддів встановила відповідність кандидатів на посади суддів КСУ.

«Завдання Ради суддів – не сховати суддю від незручних питань, а захистити від незаконного тиску і недофінансування, щоб він міг незалежно захищати вас. Нашу роботу оцінюватимуть не за слова, а за конкретні рішення та реальні наслідки від їх реалізації», - зазначила представниця РСУ.

У новому складі Рада суддів має стати дієвим інституційним органом, який забезпечує стабільність судової системи та підтримку суддів у виконанні їхніх повноважень.

