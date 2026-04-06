Петиція про скасування математики на НМТ для гуманітарних спеціальностей провалилася — всього 168 голосів

Необхідні 25 тисяч підписів зібрати не вдалося — формат НМТ для вступників залишиться без змін.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Петиція до Кабміну із закликом скасувати обов’язковий тест з математики на національному мультипредметному тесті для вступників на гуманітарні спеціальності не подолала необхідний поріг підтримки.

Звернення, оприлюднене на урядовій платформі електронних петицій, станом на 6 квітня підтримали лише 168 осіб із необхідних 25 тисяч.

У тексті петиції зазначалося, що обов’язкове складання математики для всіх вступників, незалежно від обраного фаху, створює нерівні умови доступу до вищої освіти.

Авторка наголошувала: для гуманітарних спеціальностей — зокрема філології, журналістики, історії, права, психології чи соціології — ключовими є мовні, аналітичні та комунікативні навички, тоді як поглиблені знання з математики не є визначальними.

Серед аргументів також називали:

появу додаткових бар’єрів для абітурієнтів із гуманітарним профілем;

обмеження шансів вступу для тих, хто має високі результати з профільних дисциплін;

потенційне зменшення кількості вступників до закладів вищої освіти;

посилення освітньої нерівності між випускниками різних типів шкіл.

Водночас у 2026 році формат НМТ залишиться без змін. Вступники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір — іноземну мову, біологію, географію, фізику, хімію або українську літературу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.