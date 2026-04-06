Петиция об отмене математики на НМТ для гуманитарных специальностей провалилась — всего 168 голосов

Необходимые 25 тысяч подписей собрать не удалось — формат НМТ для поступающих останется без изменений.

Петиция к Кабмину с призывом отменить обязательный тест по математике в национальном мультипредметном тесте для поступающих на гуманитарные специальности не преодолела необходимый порог поддержки.

Обращение, обнародованное на правительственной платформе электронных петиций, по состоянию на 6 апреля поддержали лишь 168 человек из необходимых 25 тысяч.

В тексте петиции отмечалось, что обязательная сдача математики для всех поступающих, независимо от выбранной специальности, создает неравные условия доступа к высшему образованию.

Автор подчеркивала: для гуманитарных специальностей — в частности филологии, журналистики, истории, права, психологии или социологии — ключевыми являются языковые, аналитические и коммуникативные навыки, тогда как углубленные знания по математике не являются определяющими.

Среди аргументов также называли:

появление дополнительных барьеров для абитуриентов с гуманитарным профилем;

ограничение шансов поступления для тех, кто имеет высокие результаты по профильным дисциплинам;

потенциальное сокращение количества поступающих в учреждения высшего образования;

усиление образовательного неравенства между выпускниками разных типов школ.

В то же время в 2026 году формат НМТ останется без изменений. Поступающие будут сдавать украинский язык, математику, историю Украины и один предмет по выбору — иностранный язык, биологию, географию, физику, химию или украинскую литературу.

