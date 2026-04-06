  1. В Украине

Петиция об отмене математики на НМТ для гуманитарных специальностей провалилась — всего 168 голосов

12:05, 6 апреля 2026
Необходимые 25 тысяч подписей собрать не удалось — формат НМТ для поступающих останется без изменений.
Петиция к Кабмину с призывом отменить обязательный тест по математике в национальном мультипредметном тесте для поступающих на гуманитарные специальности не преодолела необходимый порог поддержки.

Обращение, обнародованное на правительственной платформе электронных петиций, по состоянию на 6 апреля поддержали лишь 168 человек из необходимых 25 тысяч.

В тексте петиции отмечалось, что обязательная сдача математики для всех поступающих, независимо от выбранной специальности, создает неравные условия доступа к высшему образованию.

Автор подчеркивала: для гуманитарных специальностей — в частности филологии, журналистики, истории, права, психологии или социологии — ключевыми являются языковые, аналитические и коммуникативные навыки, тогда как углубленные знания по математике не являются определяющими.

Среди аргументов также называли:

  • появление дополнительных барьеров для абитуриентов с гуманитарным профилем;
  • ограничение шансов поступления для тех, кто имеет высокие результаты по профильным дисциплинам;
  • потенциальное сокращение количества поступающих в учреждения высшего образования;
  • усиление образовательного неравенства между выпускниками разных типов школ.

В то же время в 2026 году формат НМТ останется без изменений. Поступающие будут сдавать украинский язык, математику, историю Украины и один предмет по выбору — иностранный язык, биологию, географию, физику, химию или украинскую литературу.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Комитет подготовил радикальную цифровизацию исполнительного производства: какие проблемы будут решены

Законопроект призван решить системную проблему неисполнения решений, которая годами формирует поток жалоб в ЕСПЧ.

ВС о самовольном изменении места жительства ребенка и его правовых последствиях

ВС подтвердил, что незаконное изменение места жительства ребенка подлежит исправлению путем его возвращения, если это не угрожает его интересам.

Пенсионный фонд предлагает легализовать представительство при подаче сведений о трудовом стаже: обнародован проект изменений

Изменения позволят представителям совершать юридически значимые действия по учету стажа для лиц, лишенных возможности личного посещения ПФУ.

Недвижимость под охраной, земля — под контролем: как будут храниться арестованные активы, переданные АРМА

Правительство утвердило порядок охраны активов, привлечения специализированных организаций и контроля за состоянием отдельных категорий имущества.

Военное положение не может быть основанием для прогула: работодателям перепишут правила увольнения работников

В Раде предлагают уточнить основания для увольнения работников, которые отсутствуют на работе в течение трех часов.

