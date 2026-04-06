Доплати за проживання і новий розрахунок пенсій – що зміниться для чорнобильців

Тимчасова комісія ВР розглянула законодавчі зміни, пенсійні питання та соцгарантії для ліквідаторів і мешканців забруднених територій.

У селі Зарічне Рівненської області відбулося виїзне засідання Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради, яка займається підготовкою питань щодо посилення соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також використання територій, що зазнали радіоактивного забруднення.

Участь у засіданні взяли міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін, його заступниця Інна Солодка, народні депутати, представники Пенсійного фонду, Державного агентства з управління зоною відчуження, обласних військових адміністрацій та профільних громадських організацій.

Під час роботи комісії обговорили результати вже проведеної роботи, зокрема зміни до законодавства щодо посилення соціального захисту та підвищення рівня пенсійного забезпечення учасників ліквідації аварії на ЧАЕС і постраждалих від її наслідків. Також йшлося про підтвердження даних щодо проживання громадян у зонах безумовного (обов’язкового) та гарантованого добровільного відселення, а також про забезпечення безоплатного харчування дітей, які постраждали від катастрофи і навчаються у закладах освіти на радіоактивно забруднених територіях.

Денис Улютін повідомив, що Міністерство соціальної політики розробило комплексний законопроєкт, який має вдосконалити механізм обчислення пенсій, впорядкувати облік пенсійних прав та оновити підходи до надання соціальних гарантій окремим категоріям громадян.

«Розроблений законопроєкт передбачає, що умови встановлення та виплати доплати за проживання на радіаційно забруднених територіях визначатиметься в ЗУ «Про державні соціальні доплати одержувачам пенсії та деяких інших виплат». А також пропонується визначити доплату для ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, незалежно від наявності в особи інвалідності», – зазначив міністр.

Він також додав, що документ зберігає чинні умови дострокового виходу на пенсію за наявності необхідного страхового стажу, а також доплати до пенсій, які, як і раніше, визначатимуться рішенням уряду.

Окремо Улютін повідомив, що Кабінет Міністрів підтримав постанову Мінсоцполітики про продовження до 30 вересня 2026 року реалізації експериментального проєкту щодо внесення до реєстрів територіальних громад відомостей про періоди та місце проживання осіб, які мають статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Йдеться про дані станом на 26 квітня 1986 року або за період до 1 січня 1993 року в зонах обов’язкового та гарантованого добровільного відселення. Додамо, зокрема, збільшено перелік випадків, коли люди можуть звернутися до тимчасових комісій для встановлення таких фактів — якщо відповідні дані відсутні у паспорті, Єдиному державному демографічному реєстрі чи інформаційних системах Державної міграційної служби.

Також уряд ухвалив рішення, яке врегульовує організацію безкоштовного харчування для дітей, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, у школах за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

