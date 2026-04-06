Доплаты за проживание и новый расчет пенсий — что изменится для чернобыльцев

12:59, 6 апреля 2026
Временная комиссия Верховной Рады рассмотрела законодательные изменения, пенсионные вопросы и социальные гарантии для ликвидаторов и жителей загрязненных территорий.
В селе Заречное Ровенской области состоялось выездное заседание Временной специальной комиссии Верховной Рады, которая занимается подготовкой вопросов по усилению социальной защиты граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, а также использованием территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

В заседании приняли участие министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин, его заместитель Инна Солодка, народные депутаты, представители Пенсионного фонда, Государственного агентства по управлению зоной отчуждения, областных военных администраций и профильных общественных организаций.

В ходе работы комиссии обсудили результаты уже проделанной работы, в частности изменения в законодательстве, касающиеся усиления социальной защиты и повышения уровня пенсионного обеспечения участников ликвидации аварии на ЧАЭС и пострадавших от ее последствий. Также речь шла о подтверждении данных о проживании граждан в зонах безусловного (обязательного) и гарантированного добровольного отселения, а также об обеспечении бесплатного питания детей, пострадавших от катастрофы и обучающихся в учебных заведениях на радиоактивно загрязненных территориях.

Денис Улютин сообщил, что Министерство социальной политики разработало комплексный законопроект, призванный усовершенствовать механизм расчета пенсий, упорядочить учет пенсионных прав и обновить подходы к предоставлению социальных гарантий отдельным категориям граждан.

«Разработанный законопроект предусматривает, что условия установления и выплаты доплаты за проживание на радиационно загрязненных территориях будут определяться в ЗУ «О государственных социальных доплатах получателям пенсий и некоторых других выплат». А также предлагается определить  доплату для ликвидаторов  Чернобыльской катастрофы, независимо от наличия у лица инвалидности», – отметил министр.

Он также добавил, что документ сохраняет действующие условия досрочного выхода на пенсию при наличии необходимого страхового стажа, а также доплаты к пенсиям, которые, как и ранее, будут определяться решением правительства.

Отдельно Улютин сообщил, что Кабинет Министров поддержал постановление Минсоцполитики о продлении до 30 сентября 2026 года реализации экспериментального проекта по внесению в реестры территориальных общин сведений о периодах и месте проживания лиц, имеющих статус пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Речь идет о данных по состоянию на 26 апреля 1986 года или за период до 1 января 1993 года в зонах обязательного и гарантированного добровольного отселения. Добавим, в частности, что расширен перечень случаев, когда люди могут обратиться во временные комиссии для установления таких фактов — если соответствующие данные отсутствуют в паспорте, Едином государственном демографическом реестре или информационных системах Государственной миграционной службы.

Также правительство приняло решение, которое регулирует организацию бесплатного питания для детей, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, в школах за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам.

Верховная Рада Украины деньги пенсия АЭС Чернобыль

