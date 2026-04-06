Уряд виділив майже 300 млн гривень на ремонт доріг у Харківській області

Гроші з резервного фонду державного бюджету підуть на відновлення пошкодженої війною дорожньої інфраструктури, що забезпечує логістику та потреби ЗСУ.

Кабінет Міністрів виділив 298,8 млн грн із резервного фонду державного бюджету на заходи зі зміцнення обороноздатності держави. Фінансування передбачене для проведення ремонтних робіт на об’єктах дорожньої інфраструктури в Харківській області, пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ, повідомили в Мінекономіки.

«Відновлення дорожньої інфраструктури в прифронтових регіонах має критичне значення для забезпечення стабільної логістики та безперебійного функціонування держави. Ми спрямовуємо ресурси на ті об’єкти, які забезпечують щоденні потреби країни, зокрема Збройних Сил України, та підтримують роботу ключових процесів», — зазначив заступник Міністра Віталій Кіндратів.

За його словами, завдяки виділеним коштам буде відновлено пошкоджені ділянки доріг, забезпечено належне транспортне сполучення та підтримано логістичні маршрути, необхідні для стабільного функціонування регіону та потреб ЗСУ.

