Уряд виділив майже 300 млн гривень на ремонт доріг у Харківській області

15:23, 6 квітня 2026
Гроші з резервного фонду державного бюджету підуть на відновлення пошкодженої війною дорожньої інфраструктури, що забезпечує логістику та потреби ЗСУ.
Кабінет Міністрів виділив 298,8 млн грн із резервного фонду державного бюджету на заходи зі зміцнення обороноздатності держави. Фінансування передбачене для проведення ремонтних робіт на об’єктах дорожньої інфраструктури в Харківській області, пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ, повідомили в Мінекономіки.

«Відновлення дорожньої інфраструктури в прифронтових регіонах має критичне значення для забезпечення стабільної логістики та безперебійного функціонування держави. Ми спрямовуємо ресурси на ті об’єкти, які забезпечують щоденні потреби країни, зокрема Збройних Сил України, та підтримують роботу ключових процесів», — зазначив заступник Міністра Віталій Кіндратів.

За його словами, завдяки виділеним коштам буде відновлено пошкоджені ділянки доріг, забезпечено належне транспортне сполучення та підтримано логістичні маршрути, необхідні для стабільного функціонування регіону та потреб ЗСУ.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Поетапне введення звітності для онлайн платформ та ПДВ у 7% на пальне: які компроміси пропонують депутати

У Верховній Раді зареєстровано ініціативи, що пропонують повернення ПДВ 7% на пальне та відмову від обов’язковості розкриття банківської таємниці.

Військовий збір хочуть «прив’язати» до фінансування оборони через спецфонд

У Раді пропонують змінити підхід до військового збору та спрямовувати його виключно на потреби Збройних Сил України.

Комітет підготував радикальну цифровізацію виконавчого провадження: які проблеми будуть вирішені

Законопроєкт покликаний вирішити системну проблему невиконання рішень, яка роками формує потік скарг до ЄСПЛ.

ВС про самочинну зміну місця проживання дитини та її правові наслідки

ВС підтвердив, що незаконна зміна місця проживання дитини підлягає виправленню через її повернення, якщо це не загрожує її інтересам.

Пенсійний фонд пропонує легалізувати представництво у поданні відомостей про трудовий стаж: оприлюднено проєкт змін

Зміни дозволять представникам здійснювати юридично значущі дії з обліку стажу для осіб, які позбавлені можливості особистого відвідування ПФУ.

