Правительство выделило почти 300 млн гривен на ремонт дорог в Харьковской области

Средства из резервного фонда государственного бюджета пойдут на восстановление поврежденной войной дорожной инфраструктуры, обеспечивающей логистику и нужды ВСУ.

Кабинет Министров выделил 298,8 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на меры по укреплению обороноспособности государства. Финансирование предусмотрено для проведения ремонтных работ на объектах дорожной инфраструктуры в Харьковской области, поврежденных в результате вооруженной агрессии РФ, сообщили в Минэкономики.

«Восстановление дорожной инфраструктуры в прифронтовых регионах имеет критическое значение для обеспечения стабильной логистики и бесперебойного функционирования государства. Мы направляем ресурсы на те объекты, которые обеспечивают ежедневные потребности страны, в частности Вооруженных Сил Украины, и поддерживают работу ключевых процессов», — отметил заместитель министра Виталий Киндратив.

По его словам, благодаря выделенным средствам будут восстановлены поврежденные участки дорог, обеспечено надлежащее транспортное сообщение и поддержаны логистические маршруты, необходимые для стабильного функционирования региона и нужд ВСУ.

