  В Україні

Україна й Сирія домовилися відкрити посольства в Києві та Дамаску

12:29, 6 квітня 2026
У Києві відкриється сирійське посольство, а в Дамаску – українське.
За результатами переговорів міністра закордонних справ України Андрія Сибіги з главою МЗС Сирії Асаадом Хасаном аш-Шейбані досягнуто домовленості про відкриття у Києві та Дамаску посольств двох країн. Про це повідомляє МЗС України.

«Ми домовилися найближчим часом відкрити посольства в Києві та Дамаску - важливий крок у зміцненні нашого партнерства», - заявив Сибіга.

За його словами, під час зустрічі обговорили низку важливих напрямів та ініціатив, передусім пов’язаних з безпекою.

«Безпека Європи та Близького Сходу є взаємопов’язаною. Ми продовжимо спільну роботу задля досягнення сталого миру для наших народів», - зазначив український міністр.

Також розглядалися питання логістики, зокрема розвиток торговельних і морських маршрутів.

«Продовольча безпека залишається важливим напрямом. Україна готова робити свій внесок, зокрема через такі ініціативи, як «Зерно з України», щоб підтримати стабільність у регіоні», - запевнив Сибіга.

Міністри обговорили гуманітарну й освітню співпрацю.

«Багато сирійських студентів навчалися і продовжують навчатися в Україні — це міцна основа, яку ми маємо намір розвивати», - підсумував глава МЗС України.

