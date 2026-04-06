Украина и Сирия договорились открыть посольства в Киеве и Дамаске

12:29, 6 апреля 2026
В Киеве откроется сирийское посольство, а в Дамаске — украинское.
 По результатам переговоров министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги с главой МИД Сирии Асаадом Хасаном аш-Шейбани достигнута договоренность об открытии в Киеве и Дамаске посольств двух стран. Об этом сообщает МИД Украины.

«Мы договорились в ближайшее время открыть посольства в Киеве и Дамаске — важный шаг в укреплении нашего партнерства», — заявил Сибига.

По его словам, во время встречи обсудили ряд важных направлений и инициатив, прежде всего связанных с безопасностью.

«Безопасность Европы и Ближнего Востока взаимосвязана. Мы продолжим совместную работу для достижения устойчивого мира для наших народов», — отметил украинский министр.

Также рассматривались вопросы логистики, в частности развитие торговых и морских маршрутов.

«Продовольственная безопасность остается важным направлением. Украина готова вносить свой вклад, в частности через такие инициативы, как „Зерно из Украины“, чтобы поддержать стабильность в регионе», — заверил Сибига.

Министры обсудили гуманитарное и образовательное сотрудничество.

«Многие сирийские студенты учились и продолжают учиться в Украине — это прочная основа, которую мы намерены развивать», — подытожил глава МИД Украины.

