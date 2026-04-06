У ДПС пояснили, що робити, коли не включили податкову накладну до податкового кредиту вчасно

У податковій радять регулярно звіряти дані ЄРПН і власного обліку, щоб не залишити такі документи поза увагою.

Головне управління ДПС у Київській області нагадало, що відповідно до п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України, податкові накладні, отримані з ЄРПН, є підставою для формування податкового кредиту.

«Якщо ж сума ПДВ не була включена у відповідному звітному періоді, платник має можливість зробити це пізніше — протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної або розрахунку коригування.

Це означає, що навіть якщо документ «пропустили», його можна врахувати у наступних звітних періодах. Важливо лише контролювати строк у 365 днів», - заявили у відомстві.

Також там додали, що після його спливу право на податковий кредит за такою накладною втрачається. Тому у податковій радять регулярно звіряти дані ЄРПН і власного обліку, щоб не залишити такі документи поза увагою.

