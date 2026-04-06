В ГНС объяснили, что делать, если налоговую накладную не включили в налоговый кредит вовремя

20:37, 6 апреля 2026
В налоговой советуют регулярно сверять данные ЕРНН и собственного учета, чтобы не оставить такие документы без внимания.
В ГНС объяснили, что делать, если налоговую накладную не включили в налоговый кредит вовремя
Фото: 7eminar.ua
Главное управление ГНС в Киевской области напомнило, что согласно п. 198.6 ст. 198 Налогового кодекса Украины, налоговые накладные, полученные из ЕРНН, являются основанием для формирования налогового кредита.

«Если же сумма НДС не была включена в соответствующем отчетном периоде, плательщик имеет возможность сделать это позже — в течение 365 календарных дней с даты составления налоговой накладной или расчета корректировки.

Это означает, что даже если документ “пропустили”, его можно учесть в следующих отчетных периодах. Важно лишь контролировать срок в 365 дней», — заявили в ведомстве.

Также там добавили, что после его истечения право на налоговый кредит по такой накладной утрачивается. Поэтому в налоговой советуют регулярно сверять данные ЕРНН и собственного учета, чтобы не оставить такие документы без внимания.

