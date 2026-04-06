Стало відомо, коли Україна запустить пряме залізничне сполучення з Болгарією
14:11, 6 квітня 2026
Подорож триватиме близько 29-30 годин і пройде через ключові міста України та Румунії.
Міністерство розвитку громад та територій повідомило про підготовку до запуску нового міжнародного потягу, який курсуватиме з Києва до болгарської Варни. Орієнтовний час у дорозі складе близько 29-30 годин, що майже дорівнює часу поїздки автобусом, але з більш високим рівнем комфорту.
Маршрут передбачає проходження через ключові міста України та Румунії: Київ, Львів, Чернівці, Сучаву та Бухарест. Графік руху та маршрут узгоджені з партнерами у найбільш вигідному для України форматі.
