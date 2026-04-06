Стало известно, когда Украина запустит прямое железнодорожное сообщение с Болгарией

Министерство развития общин и территорий сообщило о подготовке к запуску нового международного поезда, который будет курсировать из Киева в болгарскую Варну. Ориентировочное время в пути составит около 29-30 часов, что почти равно времени поездки на автобусе, но с более высоким уровнем комфорта.

Маршрут предусматривает прохождение через ключевые города Украины и Румынии: Киев, Львов, Черновцы, Сучаву и Бухарест. График движения и маршрут согласованы с партнерами в наиболее выгодном для Украины формате.

