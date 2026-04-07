  1. В Україні

Українці у Польщі мають оновити дані у реєстрі PESEL до серпня

07:00, 7 квітня 2026
Громадянам України, які мають статус PESEL UKR, нагадали про необхідність оновлення даних у реєстрі PESEL.
Посольство України в Польщі звернулося до громадян із нагадуванням про необхідність оновлення персональних даних у реєстрі PESEL.

Йдеться насамперед про українців, які мають статус PESEL UKR і перебувають у Польщі, але їхні паспортні дані можуть бути відсутніми або неактуальними в системі.

Зокрема, це стосується тих, хто:

  • в’їхав до Польщі без закордонного паспорта;
  • отримав новий закордонний паспорт, але не повідомив про це орган місцевого самоврядування;
  • оформив закордонний паспорт для новонародженої дитини;
  • має інші невідповідності або відсутність актуальних даних у реєстрі.

У таких випадках громадянам необхідно звернутися до місцевого органу влади (ужонду міста або гміни) та оновити інформацію не пізніше 31 серпня 2026 року.

У дипломатичній установі також наголосили, що українцям без закордонного паспорта слід якнайшвидше оформити цей документ.

Нагадаємо, що посольство України в Польщі звернулося до громадян, які прямують в Україну з або через Польщу, а також назад із роз’ясненням ключових правил перетину кордону.

Польща Україна війна

