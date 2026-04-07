Українці у Польщі мають оновити дані у реєстрі PESEL до серпня

Громадянам України, які мають статус PESEL UKR, нагадали про необхідність оновлення даних у реєстрі PESEL.

Посольство України в Польщі звернулося до громадян із нагадуванням про необхідність оновлення персональних даних у реєстрі PESEL.

Йдеться насамперед про українців, які мають статус PESEL UKR і перебувають у Польщі, але їхні паспортні дані можуть бути відсутніми або неактуальними в системі.

Зокрема, це стосується тих, хто:

в’їхав до Польщі без закордонного паспорта;

отримав новий закордонний паспорт, але не повідомив про це орган місцевого самоврядування;

оформив закордонний паспорт для новонародженої дитини;

має інші невідповідності або відсутність актуальних даних у реєстрі.

У таких випадках громадянам необхідно звернутися до місцевого органу влади (ужонду міста або гміни) та оновити інформацію не пізніше 31 серпня 2026 року.

У дипломатичній установі також наголосили, що українцям без закордонного паспорта слід якнайшвидше оформити цей документ.

