Українці у Польщі мають оновити дані у реєстрі PESEL до серпня
Посольство України в Польщі звернулося до громадян із нагадуванням про необхідність оновлення персональних даних у реєстрі PESEL.
Йдеться насамперед про українців, які мають статус PESEL UKR і перебувають у Польщі, але їхні паспортні дані можуть бути відсутніми або неактуальними в системі.
Зокрема, це стосується тих, хто:
- в’їхав до Польщі без закордонного паспорта;
- отримав новий закордонний паспорт, але не повідомив про це орган місцевого самоврядування;
- оформив закордонний паспорт для новонародженої дитини;
- має інші невідповідності або відсутність актуальних даних у реєстрі.
У таких випадках громадянам необхідно звернутися до місцевого органу влади (ужонду міста або гміни) та оновити інформацію не пізніше 31 серпня 2026 року.
У дипломатичній установі також наголосили, що українцям без закордонного паспорта слід якнайшвидше оформити цей документ.
