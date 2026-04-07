Украинцы в Польше должны обновить данные в реестре PESEL до августа

Гражданам Украины, имеющим статус PESEL UKR, напомнили о необходимости обновления данных в реестре PESEL.

Посольство Украины в Польше обратилось к гражданам с напоминанием о необходимости обновления персональных данных в реестре PESEL.

Речь прежде всего идет об украинцах, имеющих статус PESEL UKR и находящихся в Польше, но чьи паспортные данные могут отсутствовать или быть неактуальными в системе.

В частности, это касается тех, кто:

въехал в Польшу без заграничного паспорта;

получил новый заграничный паспорт, но не сообщил об этом органу местного самоуправления;

оформил заграничный паспорт для новорожденного ребенка;

имеет другие несоответствия или отсутствие актуальных данных в реестре.

В таких случаях гражданам необходимо обратиться в местный орган власти (ужонд города или гмины) и обновить информацию не позднее 31 августа 2026 года.

В дипломатическом учреждении также подчеркнули, что украинцам без заграничного паспорта следует как можно скорее оформить этот документ.

Напомним, что посольство Украины в Польше обратилось к гражданам, которые направляются в Украину из или через Польшу, а также обратно, с разъяснением ключевых правил пересечения границы.

