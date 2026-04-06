Передача дронів на фронт — у якому випадку не потрібно сплачувати ПДВ

Йдеться про безоплатну передачу для потреб оборони — але за визначених умов.

Безоплатна передача безпілотників благодійним організаціям для потреб Збройних сил України може не оподатковуватися ПДВ — за певних умов. Водночас у разі їх недотримання податкові зобов’язання доведеться нарахувати у загальному порядку. Про це повідомили у Головному управлінні ДПС у Запорізькій області.

Коли ПДВ не нараховують

У податковій пояснюють: операції з безоплатної передачі товарів або послуг для забезпечення оборони України не вважаються постачанням у розумінні Податкового кодексу.

Це можливо, якщо:

передача здійснюється суб’єктам, визначеним Податковим кодексом;

операції не підпадають під нульову ставку ПДВ.

У такому випадку податкові зобов’язання не виникають.

Якщо передають через благодійні організації

Якщо компанія передає БПЛА благодійній організації, яка не входить до переліку, визначеного Податковим кодексом, така операція не підпадає під спеціальні норми.

Втім, у законодавстві передбачено іншу підставу для звільнення: операції з надання благодійної допомоги, зокрема безоплатна передача товарів благодійним організаціям, можуть не оподатковуватися ПДВ.

Ключова умова — кінцевий отримувач

Важливо, хто є кінцевим отримувачем допомоги.

Якщо відповідно до документів (зокрема сертифіката кінцевого споживача або договору) БПЛА передаються для:

Збройних сил України;

інших визначених законом суб’єктів сектору оборони,

такі операції звільняються від ПДВ.

Чи потрібно нараховувати зобов’язання

У разі застосування звільнення від оподаткування обов’язок нараховувати податкові зобов’язання за правилами окремих статей Податкового кодексу не виникає.

Якщо ж умови не виконані — операції оподатковуються у загальному порядку.

