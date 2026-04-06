Передача дронов на фронт — в каком случае не нужно уплачивать НДС
Безвозмездная передача беспилотников благотворительным организациям для нужд Вооруженных сил Украины может не облагаться НДС — при определенных условиях. В то же время в случае их несоблюдения налоговые обязательства придется начислить в общем порядке. Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Запорожской области.
Когда НДС не начисляют
В налоговой поясняют: операции по безвозмездной передаче товаров или услуг для обеспечения обороны Украины не считаются поставкой в понимании Налогового кодекса.
Это возможно, если:
- передача осуществляется субъектам, определенным Налоговым кодексом;
- операции не подпадают под нулевую ставку НДС.
В таком случае налоговые обязательства не возникают.
Если передают через благотворительные организации
Если компания передает БПЛА благотворительной организации, которая не входит в перечень, определенный Налоговым кодексом, такая операция не подпадает под специальные нормы.
В то же время законодательством предусмотрено иное основание для освобождения: операции по предоставлению благотворительной помощи, в частности безвозмездная передача товаров благотворительным организациям, могут не облагаться НДС.
Ключевое условие — конечный получатель
Важно, кто является конечным получателем помощи.
Если в соответствии с документами (в частности сертификатом конечного потребителя или договором) БПЛА передаются для:
- Вооруженных сил Украины;
- других определенных законом субъектов сектора обороны,
такие операции освобождаются от НДС.
Нужно ли начислять обязательства
В случае применения освобождения от налогообложения обязанность начислять налоговые обязательства по правилам отдельных статей Налогового кодекса не возникает.
Если же условия не выполнены — операции облагаются налогом в общем порядке.
