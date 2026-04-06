Передача дронов на фронт — в каком случае не нужно уплачивать НДС

Речь идет о безвозмездной передаче для нужд обороны — но при определенных условиях.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Безвозмездная передача беспилотников благотворительным организациям для нужд Вооруженных сил Украины может не облагаться НДС — при определенных условиях. В то же время в случае их несоблюдения налоговые обязательства придется начислить в общем порядке. Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Запорожской области.

Когда НДС не начисляют

В налоговой поясняют: операции по безвозмездной передаче товаров или услуг для обеспечения обороны Украины не считаются поставкой в понимании Налогового кодекса.

Это возможно, если:

передача осуществляется субъектам, определенным Налоговым кодексом;

операции не подпадают под нулевую ставку НДС.

В таком случае налоговые обязательства не возникают.

Если передают через благотворительные организации

Если компания передает БПЛА благотворительной организации, которая не входит в перечень, определенный Налоговым кодексом, такая операция не подпадает под специальные нормы.

В то же время законодательством предусмотрено иное основание для освобождения: операции по предоставлению благотворительной помощи, в частности безвозмездная передача товаров благотворительным организациям, могут не облагаться НДС.

Ключевое условие — конечный получатель

Важно, кто является конечным получателем помощи.

Если в соответствии с документами (в частности сертификатом конечного потребителя или договором) БПЛА передаются для:

Вооруженных сил Украины;

других определенных законом субъектов сектора обороны,

такие операции освобождаются от НДС.

Нужно ли начислять обязательства

В случае применения освобождения от налогообложения обязанность начислять налоговые обязательства по правилам отдельных статей Налогового кодекса не возникает.

Если же условия не выполнены — операции облагаются налогом в общем порядке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.