Напади на ТЦК загрожують мобілізації, — у Сухопутних військах заявили, що працівники можуть відмовитися від служби

Мобілізація, яку проводять наші ТЦК набагато коректніша та менш інтенсивна, ніж на тимчасово окупованих територіях — начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Андрій Подік.

Начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Андрій Подік заявив, що у разі продовження нападів на військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) існує ризик їхньої відмови від подальшого проходження служби.

За його словами, останнім часом фіксуються випадки застосування насильства проти військових ТЦК, зокрема із використанням холодної зброї та спробами підривів. Така ситуація, за оцінкою представника Сухопутних військ, негативно впливає на мобілізаційні процеси та загалом на обороноздатність держави.

Подік наголосив, що мобілізація в Україні відбувається у значно м’якших умовах, ніж на тимчасово окупованих територіях, однак у суспільстві зростає толерантність до ухилення від служби. Це, як зазначається, призводить до конфліктів і створює передумови для протиправних дій щодо військовослужбовців.

Також підкреслюється, що спірні ситуації під час мобілізаційних заходів мають вирішуватися виключно у правовому полі, без застосування насильства. Водночас у Сухопутних військах очікують змін до законодавства, які врегулюють процес мобілізації.

Окремо звертається увага на неприпустимість публічних закликів до протидії працівникам ТЦК, зокрема з боку політиків, оскільки це підриває авторитет військових і шкодить мобілізації.

"Це має бути зафіксовано на законодавчому рівні. При цьому абсолютно некоректними є заклики до спротиву "тцкашникам" з боку окремих політичних діячів. Неприпустимо, коли поважна на рівні держави людина дозволяє собі так називати військовослужбовців ТЦК та СП. Це напряму шкодить їхній репутації та підриває мобілізаційні процеси в державі", - пояснив Подік у коментарі Цензор.НЕТ.

Андрій Подік наголосив на необхідності усвідомлення громадянами як своїх прав, так і обов’язків у воєнний час, підкреслюючи, що захист держави можливий як у лавах ЗСУ, так і через роботу в тилу та підтримку оборонної сфери.

"Всі повинні усвідомити: рано чи пізно кожен чоловік має або стати до лав Збройних Сил України та захищати державу, або ж зміцнювати обороноздатність і стійкість нашої країни в тилу – працювати на оборонних підприємствах, забезпечувати функціонування енергосистеми тощо. Ворог хоче не закінчення війни, а знищення України. Про це треба пам’ятати завжди", - заявив Подік.

