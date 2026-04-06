Нападения на ТЦК угрожают мобилизации, — в Сухопутных войсках заявили, что работники могут отказаться от службы

Мобилизация, которую проводят наши ТЦК, гораздо более корректна и менее интенсивна, чем на временно оккупированных территориях — начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Андрей Подик.

Начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Андрей Подик заявил, что в случае продолжения нападений на военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) существует риск их отказа от дальнейшего прохождения службы.

По его словам, в последнее время фиксируются случаи применения насилия в отношении военнослужащих ТЦК, в частности с использованием холодного оружия и попытками подрывов. Такая ситуация, по оценке представителя Сухопутных войск, негативно влияет на мобилизационные процессы и в целом на обороноспособность государства.

Подик подчеркнул, что мобилизация в Украине проходит в значительно более мягких условиях, чем на временно оккупированных территориях, однако в обществе растет толерантность к уклонению от службы. Это, как отмечается, приводит к конфликтам и создает предпосылки для противоправных действий в отношении военнослужащих.

Также подчеркивается, что спорные ситуации во время мобилизационных мероприятий должны решаться исключительно в правовом поле, без применения насилия. В то же время в Сухопутных войсках ожидают изменений в законодательстве, которые урегулируют процесс мобилизации.

Отдельно обращается внимание на недопустимость публичных призывов к противодействию сотрудникам ТЦК, в частности со стороны политиков, поскольку это подрывает авторитет военнослужащих и наносит ущерб мобилизации. "Это должно быть зафиксировано на законодательном уровне. При этом абсолютно некорректными являются призывы к сопротивлению "тцкашникам" со стороны отдельных политических деятелей. Недопустимо, когда уважаемый на государственном уровне человек позволяет себе так называть военнослужащих ТЦК и СП. Это напрямую вредит их репутации и подрывает мобилизационные процессы в государстве", — пояснил Подик в комментарии Цензор.НЕТ.

Андрей Подик подчеркнул необходимость осознания гражданами как своих прав, так и обязанностей в военное время, отметив, что защита государства возможна как в рядах ВСУ, так и через работу в тылу и поддержку оборонной сферы.

"Все должны осознавать: рано или поздно каждый мужчина должен либо стать в ряды Вооруженных Сил Украины и защищать государство, либо укреплять обороноспособность и устойчивость нашей страны в тылу — работать на оборонных предприятиях, обеспечивать функционирование энергосистемы и т.д. Враг хочет не окончания войны, а уничтожения Украины. Об этом нужно помнить всегда", — заявил Подик.

