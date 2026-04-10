В Україні уточнили строки додаткової енергетичної підтримки для населення
18:44, 10 квітня 2026
Уряд уточнив період надання додаткової підтримки на оплату електроенергії та альтернативних джерел енергозабезпечення для отримувачів пільг і субсидій.
Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови від 13 серпня 2025 року №990, яка регулює надання додаткової підтримки на оплату електроенергії та альтернативних джерел енергозабезпечення для отримувачів пільг і житлових субсидій. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Оновлення стосуються визначення періоду, протягом якого надається така допомога.
Зокрема, уряд уточнив, що додаткова підтримка діятиме впродовж опалювального сезону 2025/2026 років.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.