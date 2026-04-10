В Україні уточнили строки додаткової енергетичної підтримки для населення

Уряд уточнив період надання додаткової підтримки на оплату електроенергії та альтернативних джерел енергозабезпечення для отримувачів пільг і субсидій.

Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови від 13 серпня 2025 року №990, яка регулює надання додаткової підтримки на оплату електроенергії та альтернативних джерел енергозабезпечення для отримувачів пільг і житлових субсидій. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Оновлення стосуються визначення періоду, протягом якого надається така допомога.

Зокрема, уряд уточнив, що додаткова підтримка діятиме впродовж опалювального сезону 2025/2026 років.

