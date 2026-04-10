В Украине уточнили сроки дополнительной энергетической поддержки для населения

Правительство уточнило период предоставления дополнительной поддержки на оплату электроэнергии и альтернативных источников энергообеспечения для получателей льгот и субсидий.

Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление от 13 августа 2025 г. №990, которое регулирует предоставление дополнительной поддержки на оплату электроэнергии и альтернативных источников энергообеспечения для получателей льгот и жилищных субсидий. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Обновление касается определения периода, в течение которого оказывается такая помощь.

В частности, правительство уточнило, что дополнительная поддержка будет действовать в течение отопительного сезона 2025/2026 годов.

