У Дніпрі жінка хотіла поміняти підроблене водійське посвідчення через невірну дату народження – чим все скінчилося

Під час спроби обміну документа через помилку в даті народження з’ясувалося, що посвідчення не відповідає даним реєстрів, а заявниця придбала його в інтернеті.

У сервісному центрі МВС у Дніпрі під час перевірки документів виявили підроблене водійське посвідчення. Про це повідомив Головний сервісний центр МВС.

Жінка звернулася для обміну посвідчення через помилку в даті народження. Однак під час перевірки встановили невідповідність серії та номера документа даним у державних реєстрах.

На місце викликали правоохоронців. Згодом громадянка зізналася, що придбала посвідчення через інтернет.

У МВС наголошують, що підроблені документи не проходять перевірок, а їх використання має правові наслідки.

У відомстві також підкреслили, що єдиний законний спосіб отримати водійське посвідчення — скласти теоретичний і практичний іспити у сервісному центрі МВС особисто. Онлайн-пропозиції «швидкого» отримання документів не є легальними та можуть призвести до кримінальної відповідальності.

