В Днепре женщина хотела поменять поддельное водительское удостоверение из-за неверной даты рождения — чем всё закончилось

При попытке обмена документа из-за ошибки в дате рождения выяснилось, что удостоверение не соответствует данным реестров, а заявительница приобрела его в интернете.

Фото иллюстративное

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В сервисном центре МВД в Днепре во время проверки документов обнаружили поддельное водительское удостоверение. Об этом сообщил Главный сервисный центр МВД.

Женщина обратилась для обмена удостоверения из-за ошибки в дате рождения. Однако во время проверки установили несоответствие серии и номера документа данным в государственных реестрах.

На место вызвали правоохранителей. Впоследствии гражданка призналась, что приобрела удостоверение через интернет.

В МВД отмечают, что поддельные документы не проходят проверки, а их использование влечет за собой правовые последствия.

В ведомстве также подчеркнули, что единственный законный способ получить водительское удостоверение — сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД лично. Онлайн-предложения «быстрого» получения документов не являются легальными и могут привести к уголовной ответственности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.