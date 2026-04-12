  В Україні

У Луцьку група неповнолітніх напала на співробітників ТЦК під час перевірки документів

09:42, 12 квітня 2026
Інцидент стався під час заходів оповіщення: один із чоловіків намагався втекти, а підлітки перешкоджали військовим і застосовували силу.
У Луцьку група неповнолітніх напала на співробітників ТЦК під час перевірки документів
У Луцьку група неповнолітніх атакувала співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомив Волинський обласний ТЦК та СП.

Інцидент стався 11 квітня близько 15:10 позаду будівлі ЦНАП на вулиці Лесі Українки під час проведення заходів оповіщення військовозобов’язаних.

За даними ТЦК, військовослужбовці виявили двох громадян призовного віку. Один із них надав документи, що підтверджують право на відстрочку. Інший не відреагував на законну вимогу пред’явити військово-облікові документи, намагався уникнути спілкування та втік у напрямку вулиці Лесі Українки. Під час подій до військових підбігла група малолітніх осіб, які поводилися агресивно: вони намагалися перешкодити виконанню службових обов’язків і застосовували фізичний вплив, завдаючи ударів.

У ТЦК зазначили, що військовослужбовці були змушені відреагувати, щоб припинити агресивну поведінку.

Чоловік, якого намагалися «захистити» неповнолітні, є жителем Вінниці, придатний до військової служби та підлягає призову під час мобілізації. Його доставили до ТЦК та СП для актуалізації військово-облікових даних і проходження військово-лікарської комісії.

Осіб, причетних до нападу, розшукують правоохоронці. Їхнім діям буде надано правову оцінку.

діти Луцьк ТЦК мобілізація

