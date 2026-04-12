В Луцке группа несовершеннолетних напала на сотрудников ТЦК во время проверки документов

09:42, 12 апреля 2026
Инцидент произошел во время мероприятий по оповещению: один из мужчин пытался сбежать, а подростки препятствовали военным и применяли силу.
В Луцке группа несовершеннолетних напала на сотрудников ТЦК во время проверки документов
В Луцке группа несовершеннолетних напала на сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщил Волынский областной ТЦК и СП.

Инцидент произошел 11 апреля около 15:10 за зданием ЦНАП на улице Леси Украинки во время проведения мероприятий по оповещению военнообязанных.

По данным ТЦК, военнослужащие обнаружили двух граждан призывного возраста. Один из них предоставил документы, подтверждающие право на отсрочку. Другой не отреагировал на законное требование предъявить военно-учетные документы, пытался избежать общения и убежал в сторону улицы Леси Украинки. Во время событий к военным подбежала группа несовершеннолетних, которые вели себя агрессивно: они пытались помешать исполнению служебных обязанностей и применяли физическое воздействие, нанося удары.

В ТЦК отметили, что военнослужащие были вынуждены реагировать, чтобы пресечь агрессивное поведение.

Мужчина, которого пытались «защитить» несовершеннолетние, является жителем Винницы, годен к военной службе и подлежит призыву во время мобилизации. Его доставили в ТЦК и СП для актуализации военно-учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии.

Лица, причастные к нападению, разыскиваются правоохранительными органами. Их действиям будет дана правовая оценка.

