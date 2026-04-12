Буданов заявив про підготовку нового етапу обміну полоненими до кінця наступного тижня

За словами керівника ОП, наступний етап повернення українських військових може відбутися вже найближчими днями.

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов повідомив, що до кінця наступного тижня очікується новий етап обміну військовополоненими. Про це він сказав під час спілкування з журналістами у неділю, 12 квітня.

Після повернення 182 українців 11 квітня готується наступна хвиля обміну. За словами Буданова, попередній етап відбувся раніше через затримки, що виникли у російської сторони під час підготовки процедури.

Він зазначив, що українська сторона не стала відкладати повернення військових, щоб вони встигли зустріти свято вдома.

«Не зовсім встигла та сторона підготувати це все, але чекати не було змоги. Хай хоч ці 182 людини зустрінуть свято вдома», — сказав керівник ОП.

Буданов також висловив сподівання, що наступний етап обміну відбудеться без додаткових затримок.

«Я сподіваюся, що десь на кінець тижня буде ще один етап. Там були суто бюрократичні процедури», — зазначив він.

