Великий Великодній обмін полоненими – Омбудсман Лубінець розкрив деталі та стан здоров’я звільнених

16:02, 11 квітня 2026
Разом із військовими додому повернулися чоловіки, яких утримували після викрадення на ТОТ, більшість звільнених перебувала в неволі понад два роки.
Як раніше повідомлялося, Україна та РФ провели «великий Великодній обмін». В Україну з російського полону повернули сімох цивільних чоловіків, яких окупанти викрали у Харківській, Київській, Херсонській та Донецькій областях у 2022 році. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, напередодні Великодня в межах обміну додому повернулися 182 українці — 175 військових і семеро цивільних.

Лубінець зазначив, що більшість звільнених утримувалися в полоні з 2022 року — це 90% повернутих, зокрема 156 військових і всі семеро цивільних.

Серед військових — оборонці Маріуполя, а також військовослужбовці, які брали участь у боях на Донеччині, Луганщині, Київщині, Харківщині та Херсонщині. Це представники Збройних сил України, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, зокрема підрозділів територіальної оборони, десантно-штурмових, мотопіхотних і механізованих військ.

Серед звільнених — 28 офіцерів. Найстаршому військовому 63 роки, наймолодшому — 21. Частина з них потрапила в полон у перший день повномасштабного вторгнення, а 27 військових перебували в неволі рівно чотири роки.

Цивільні — це переважно молоді чоловіки 2000-х років народження, яких незаконно утримували після викрадення на окупованих територіях.

За словами омбудсмана, звільнені мають важкий фізичний і психологічний стан, травми та захворювання. Зокрема, один із них перебуває у критичному стані — з черепно-мозковою травмою, ушкодженнями внутрішніх органів і опіками, отриманими внаслідок катувань.

В Офісі омбудсмана повідомили, що щодо більшості звільнених надходили звернення від родичів. Після повернення з полону з ними працювали представники відомства, які фіксували дотримання норм міжнародного гуманітарного права, збирали свідчення та інформували про подальші права.

Лубінець наголосив, що після пережитого звільнені українці повернулися додому, де на них чекає відновлення та підтримка родин.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

2 млн чоловіків знімуть із розшуку ТЦК, але для них будуть жорсткі нововведення — Арахамія

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив про масштабне перевантаження системи та можливу амністію для двох мільйонів військовозобов’язаних.

Податки «заморозять»: у Раді пропонують мораторій на зміни під час війни

Новий законопроєкт передбачає мораторій на зміну елементів податків і зборів під час воєнного стану та протягом року після нього.

Комітет з питань Регламенту виявив правові колізії у законопроєкті про дисциплінарну відповідальність суддів КСУ

Регламентний комітет направив профільному комітету пропозицію доопрацювати норми про представника ВРУ в КСУ.

Воєнний стан не може бути підставою для прогулу: роботодавцям перепишуть правила звільнення працівників

У Раді пропонують уточнити підстави для звільнення працівників, які відсутні на роботі протягом трьох годин.

Лікарням дозволять ігнорувати цінові пороги на ліки для військових

Цивільні лікарні на відміну від військових госпіталів, обмежені у виборі препаратів і можуть призначати лише ті, що передбачені Кабміном та МОЗ.

