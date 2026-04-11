Большой пасхальный обмен пленными – омбудсмен Лубинец раскрыл подробности и состояние здоровья освобожденных

Вместе с военными домой вернулись мужчины, которых удерживали после похищения на ВОТ; большинство освобожденных провели в плену более двух лет.

Как ранее сообщалось, Украина и РФ провели «большой пасхальный обмен». В Украину из российского плена вернули семерых гражданских мужчин, которых оккупанты похитили в Харьковской, Киевской, Херсонской и Донецкой областях в 2022 году. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, накануне Пасхи в рамках обмена домой вернулись 182 украинца — 175 военных и семеро гражданских.

Лубинец отметил, что большинство освобожденных содержались в плену с 2022 года — это 90% возвращенных, в частности 156 военных и все семеро гражданских.

Среди военных — защитники Мариуполя, а также военнослужащие, которые участвовали в боях в Донецкой, Луганской, Киевской, Харьковской и Херсонской областях. Это представители Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, Государственной пограничной службы, в частности подразделений территориальной обороны, десантно-штурмовых, мотопехотных и механизированных войск.

Среди освобожденных — 28 офицеров. Самому старшему военному 63 года, самому молодому — 21. Часть из них попала в плен в первый день полномасштабного вторжения, а 27 военных находились в неволе ровно четыре года.

Гражданские лица — это преимущественно молодые мужчины 2000-х годов рождения, которых незаконно удерживали после похищения на оккупированных территориях.

По словам омбудсмена, освобожденные находятся в тяжелом физическом и психологическом состоянии, имеют травмы и заболевания. В частности, один из них находится в критическом состоянии — с черепно-мозговой травмой, повреждениями внутренних органов и ожогами, полученными в результате пыток.

В Офисе омбудсмена сообщили, что в отношении большинства освобожденных поступали обращения от родственников. После возвращения из плена с ними работали представители ведомства, которые фиксировали соблюдение норм международного гуманитарного права, собирали показания и информировали о дальнейших правах.

Лубинец подчеркнул, что после пережитого освобожденные украинцы вернулись домой, где их ждет восстановление и поддержка семей.

