  1. В Украине

Украина и Россия провели «большой пасхальный обмен» — домой вернулись 175 украинских военнослужащих и 7 гражданских лиц

13:58, 11 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Большинство из числа возвращенных на Родину граждан находились в плену с 2022 года.
Украина и Россия провели «большой пасхальный обмен» — домой вернулись 175 украинских военнослужащих и 7 гражданских лиц
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в рамках которого домой вернулись 175 украинских военных и семеро гражданских. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, среди освобожденных — военнослужащие Вооруженных Сил Украины, нацгвардейцы и пограничники. Это рядовые, сержанты и офицеры.

Президент отметил, что освобожденные воины участвовали в боевых действиях на различных направлениях, в частности в Мариуполе, районе Чернобыльской АЭС, а также на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском и Курском направлениях.

Среди возвращенных есть раненые, а большинство из них находились в плену с 2022 года.

«Спасибо каждому подразделению, которое пополняет наш обменный фонд и тем самым приближает возвращение наших людей. Вернуть всех из российского плена для нас принципиально важно. Спасибо каждому в мире, кто помогает нам в этом», – подчеркнул Зеленский.

Фото: Telegram / Кирило Буданов

Фото: Telegram / Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия военные Украина Владимир Зеленский обмен пленными

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]