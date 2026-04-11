Украина и Россия провели «большой пасхальный обмен» — домой вернулись 175 украинских военнослужащих и 7 гражданских лиц
Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в рамках которого домой вернулись 175 украинских военных и семеро гражданских. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
По его словам, среди освобожденных — военнослужащие Вооруженных Сил Украины, нацгвардейцы и пограничники. Это рядовые, сержанты и офицеры.
Президент отметил, что освобожденные воины участвовали в боевых действиях на различных направлениях, в частности в Мариуполе, районе Чернобыльской АЭС, а также на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском и Курском направлениях.
Среди возвращенных есть раненые, а большинство из них находились в плену с 2022 года.
«Спасибо каждому подразделению, которое пополняет наш обменный фонд и тем самым приближает возвращение наших людей. Вернуть всех из российского плена для нас принципиально важно. Спасибо каждому в мире, кто помогает нам в этом», – подчеркнул Зеленский.
Фото: Telegram / Кирило Буданов
Фото: Telegram / Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
