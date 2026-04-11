Україна та РФ провели «великий Великодній обмін» – додому повернулися 175 українських військових і 7 цивільних

13:58, 11 квітня 2026
Більшість із числа повернутих на Батьківщину громадян перебували в полоні з 2022 року.
Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими, у межах якого додому повернулися 175 українських військових та семеро цивільних. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

За його словами, серед звільнених — військовослужбовці Збройних Сил України, нацгвардійці та прикордонники. Це рядові, сержанти й офіцери.

Президент зазначив, що звільнені воїни брали участь у бойових діях на різних напрямках, зокрема в Маріуполі, районі Чорнобильської АЕС, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках.

Серед повернутих є поранені, а більшість із них перебувала в полоні з 2022 року.

«Дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд і цим наближає повернення наших людей. Повернути всіх із російського полону для нас принципово. Дякую кожному у світі, хто допомагає нам у цьому», – наголосив Зеленський.

Фото: Telegram / Кирило Буданов

Фото: Telegram / Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

