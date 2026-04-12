Буданов заявил о подготовке нового этапа обмена пленными до конца следующей недели

По словам главы Офиса Президента, следующий этап возвращения украинских военных может состояться уже в ближайшие дни.

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов сообщил, что до конца следующей недели ожидается новый этап обмена военнопленными. Об этом он сказал во время общения с журналистами в воскресенье, 12 апреля.

После возвращения 182 украинцев 11 апреля готовится следующая волна обмена. По словам Буданова, предыдущий этап состоялся позже из-за задержек, возникших у российской стороны во время подготовки процедуры.

Он отметил, что украинская сторона не стала откладывать возвращение военных, чтобы они успели встретить праздник дома.

«Не совсем успела та сторона подготовить все это, но ждать не было возможности. Пусть хоть эти 182 человека встретят праздник дома», — сказал глава ОП.

Буданов также выразил надежду, что следующий этап обмена состоится без дополнительных задержек.

«Я надеюсь, что где-то в конце недели будет еще один этап. Там были чисто бюрократические процедуры», — отметил он.

