ВАКС продовжив арешт колишньому міністру енергетики Герману Галущенку
Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишньому міністру енергетики Герману Галущенку.
Так, слідчий суддя ВАКС продовжив ексміністру строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на два місяці.
Як альтернативу, Антикорсуд залишив заставу у розмірі 200 млн грн, у разі внесення якої на нього покладається ряд процесуальних обов’язків.
Нагадаємо, в лютому 2026 року Галущенка відправили під арешт — також ВАКС передбачив для нього можливість внесення застави у розмірі 200 млн гривень.
Відомо, що колишньому міністру інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації (ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України).
Як раніше писала «Судово-юридична газета», 15 лютого детективи НАБУ у межах справи «Мідас» затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка при спробі перетнути державний кордон.
Додамо, що 16 лютого Галущенку оголосили підозру у справі «Мідас».
