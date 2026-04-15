ВАКС продовжив арешт колишньому міністру енергетики Герману Галущенку

Антикорсуд залишив ексміністра під вартою ще на два місяці з альтернативою застави 200 млн грн.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишньому міністру енергетики Герману Галущенку.

Так, слідчий суддя ВАКС продовжив ексміністру строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на два місяці.

Як альтернативу, Антикорсуд залишив заставу у розмірі 200 млн грн, у разі внесення якої на нього покладається ряд процесуальних обов’язків.

Нагадаємо, в лютому 2026 року Галущенка відправили під арешт — також ВАКС передбачив для нього можливість внесення застави у розмірі 200 млн гривень.

Відомо, що колишньому міністру інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації (ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України).

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 15 лютого детективи НАБУ у межах справи «Мідас» затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка при спробі перетнути державний кордон.

Додамо, що 16 лютого Галущенку оголосили підозру у справі «Мідас».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.