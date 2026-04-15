  В Україні

ВАКС продовжив арешт колишньому міністру енергетики Герману Галущенку

10:37, 15 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Антикорсуд залишив ексміністра під вартою ще на два місяці з альтернативою застави 200 млн грн.
ВАКС продовжив арешт колишньому міністру енергетики Герману Галущенку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишньому міністру енергетики Герману Галущенку.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Так, слідчий суддя ВАКС продовжив ексміністру строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на два місяці.

Як альтернативу, Антикорсуд залишив заставу у розмірі 200 млн грн, у разі внесення якої на нього покладається ряд процесуальних обов’язків.

Нагадаємо, в лютому 2026 року Галущенка відправили під арешт — також ВАКС передбачив для нього можливість внесення застави у розмірі 200 млн гривень.

Відомо, що колишньому міністру інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації (ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України).

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 15 лютого детективи НАБУ у межах справи «Мідас» затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка при спробі перетнути державний кордон.

Додамо, що 16 лютого Галущенку оголосили підозру у справі «Мідас».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

енергетика ВАКС антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]