ВАКС продлил арест бывшему министру энергетики Герману Галущенко

Антикорсуд оставил экс-министра под стражей еще на два месяца с альтернативой залога 200 млн грн.

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения бывшему министру энергетики Герману Галущенко.

Так, следственный судья ВАКС продлил экс-министру срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

В качестве альтернативы Антикорсуд оставил залог в размере 200 млн грн, в случае внесения которого на него возлагается ряд процессуальных обязанностей.

Напомним, в феврале 2026 года Галущенко был отправлен под арест — также ВАКС предусмотрел для него возможность внесения залога в размере 200 млн гривен.

Известно, что бывшему министру инкриминируется отмывание средств и участие в преступной организации (ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 15 февраля детективы НАБУ в рамках дела «Мидас» задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко при попытке пересечь государственную границу.

Добавим, что 16 февраля Галущенко объявили подозрение в деле «Мидас».

