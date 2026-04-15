Програму доступної іпотеки для ВПО розширили – ще 425 родин ВПО отримають пільгову іпотеку

Пільгова іпотека для ВПО надається під 3% річних строком до 30 років.

Держмолодьжитло провів 25-й етап відбору учасників програми доступної іпотеки для внутрішньо переміщених осіб, за результатами якого ще 425 родин зможуть придбати житло на пільгових умовах. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

Фінансування стало можливим завдяки першому траншу у розмірі 7,5 млн євро від Міжнародної організації з міграції в межах нової угоди, укладеної за підтримки міністерства. Загалом документ передбачає 33 млн євро на розширення програми.

У відомстві зазначили, що програма працює за принципом револьверного фонду — кошти, які повертаються за виданими кредитами, спрямовуються на фінансування нових позик. Це дозволяє за рахунок уже залучених ресурсів додатково забезпечити близько 250 пільгових іпотечних кредитів.

Учасники програми можуть отримати кредит під 3% річних строком до 30 років. Площа житла визначається з розрахунку до 52,5 квадратного метра для сім’ї з однієї-двох осіб із додатковими 21 квадратним метром на кожного наступного члена сім’ї.

Незалежно від місця подання заявки, придбати житло можна в будь-якому регіоні України, за винятком тимчасово окупованих територій та зон активних або потенційних бойових дій.

Регіональні управління Держмолодьжитла мають повідомити відібраних учасників про подальші кроки та перелік необхідних документів не пізніше наступного робочого дня після проведення відбору.

