  1. В Украине

Программа доступной ипотеки для ВПЛ расширена — ещё 425 семей ВПЛ получат льготную ипотеку

17:31, 15 апреля 2026
Льготная ипотека для ВПЛ предоставляется под 3% годовых сроком до 30 лет.
Госмолодежное жилье провело 25-й этап отбора участников программы доступной ипотеки для внутренне перемещенных лиц, по результатам которого еще 425 семей смогут приобрести жилье на льготных условиях. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий.

Финансирование стало возможным благодаря первому траншу в размере 7,5 млн евро от Международной организации по миграции в рамках нового соглашения, заключенного при поддержке министерства. В целом документ предусматривает 33 млн евро на расширение программы.

В ведомстве отметили, что программа работает по принципу револьверного фонда — средства, возвращающиеся по выданным кредитам, направляются на финансирование новых займов. Это позволяет за счет уже привлеченных ресурсов дополнительно обеспечить около 250 льготных ипотечных кредитов.

Участники программы могут получить кредит под 3% годовых сроком до 30 лет. Площадь жилья определяется из расчета до 52,5 квадратных метра для семьи из одного-двух человек с дополнительными 21 квадратным метром на каждого следующего члена семьи.

Независимо от места подачи заявки, приобрести жилье можно в любом регионе Украины, за исключением временно оккупированных территорий и зон активных или потенциальных боевых действий.

Региональные управления Госмолодежного жилищного агентства должны уведомить отобранных участников о дальнейших действиях и перечне необходимых документов не позднее следующего рабочего дня после проведения отбора.

деньги кредит ВПЛ Министерство развития общин и территорий

