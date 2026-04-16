  1. В Україні

Чи буде в Україні аномальна спека влітку – метеорологи розвіяли популярний міф

13:39, 16 квітня 2026
Метеорологи пояснили різницю між кліматичними сигналами ENSO та реальними прогнозами погоди в Україні.
Український гідрометеорологічний центр заявив, що поширені в медіа твердження про нібито «аномально спекотне літо» не відповідають науковим оцінкам.

У центрі зазначили, що за даними Всесвітньої метеорологічної організації наразі йдеться лише про ймовірнісний розвиток кліматичного явища ENSO. У світі переважають нейтральні умови, а ймовірність формування Ель-Ніньйо оцінюється приблизно у 40%. При цьому фахівці підкреслюють, що це не прогноз погоди, а глобальний кліматичний сигнал.

Синоптики УкрГМЦ наголосили, що робити остаточні висновки щодо характеру літа передчасно. Вони також зазначили, що прямого зв’язку між коливаннями температури поверхні Тихого океану в центральній та східній екваторіальній частині та погодою в Україні не існує. Водночас можлива опосередкована кореляція, однак вона потребує додаткових наукових досліджень і аналізу.

У відомстві звернули увагу, що обережні наукові формулювання у медіа часто подаються як категоричні твердження, що призводить до викривлення інформації та клікбейтних інтерпретацій.

Також метеорологи нагадали, що сезонні прогнози не містять точних даних щодо температур чи розподілу опадів, а лише окреслюють загальні тенденції та ймовірності їх розвитку.

