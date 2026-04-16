Будет ли в Украине аномальная жара летом — метеорологи развеяли популярный миф

Метеорологи объяснили разницу между климатическими сигналами ENSO и реальными прогнозами погоды в Украине.

Украинский гидрометеорологический центр заявил, что распространенные в СМИ утверждения о якобы «аномально жарком лете» не соответствуют научным оценкам.

В центре отметили, что по данным Всемирной метеорологической организации речь идет лишь о вероятном развитии климатического явления ENSO. В мире преобладают нейтральные условия, а вероятность формирования Эль-Ниньо оценивается примерно в 40%. При этом специалисты подчеркивают, что это не прогноз погоды, а глобальный климатический сигнал.

Синоптики УкрГМЦ отметили, что делать окончательные выводы о характере лета преждевременно. Они также отметили, что прямой связи между колебаниями температуры поверхности Тихого океана в центральной и восточной экваториальной части и погодой в Украине не существует. В то же время возможна опосредованная корреляция, однако она требует дополнительных научных исследований и анализа.

В ведомстве обратили внимание, что осторожные научные формулировки в СМИ часто подаются как категорические утверждения, что приводит к искажению информации и кликбейтным интерпретациям.

Также метеорологи напомнили, что сезонные прогнозы не содержат точных данных о температурах или распределении осадков, а лишь очерчивают общие тенденции и вероятности их развития.

