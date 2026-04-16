  1. В Украине

Будет ли в Украине аномальная жара летом — метеорологи развеяли популярный миф

13:39, 16 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Метеорологи объяснили разницу между климатическими сигналами ENSO и реальными прогнозами погоды в Украине.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинский гидрометеорологический центр заявил, что распространенные в СМИ утверждения о якобы «аномально жарком лете» не соответствуют научным оценкам.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В центре отметили, что по данным Всемирной метеорологической организации речь идет лишь о вероятном развитии климатического явления ENSO. В мире преобладают нейтральные условия, а вероятность формирования Эль-Ниньо оценивается примерно в 40%. При этом специалисты подчеркивают, что это не прогноз погоды, а глобальный климатический сигнал.

Синоптики УкрГМЦ отметили, что делать окончательные выводы о характере лета преждевременно. Они также отметили, что прямой связи между колебаниями температуры поверхности Тихого океана в центральной и восточной экваториальной части и погодой в Украине не существует. В то же время возможна опосредованная корреляция, однако она требует дополнительных научных исследований и анализа.

В ведомстве обратили внимание, что осторожные научные формулировки в СМИ часто подаются как категорические утверждения, что приводит к искажению информации и кликбейтным интерпретациям.

Также метеорологи напомнили, что сезонные прогнозы не содержат точных данных о температурах или распределении осадков, а лишь очерчивают общие тенденции и вероятности их развития.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина погода

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]