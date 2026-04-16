Рідні військових можуть подавати скарги до Військового омбудсмана – ключові умови

За даними Офісу Військового омбудсмана, розглядаються звернення лише в інтересах військовослужбовця та з урахуванням його позиції.

Рідні військовослужбовців можуть подавати скарги до Офісу Військового омбудсмана, однак лише за певних умов і з дотриманням встановленої процедури. В установі надали роз’яснення, як правильно оформити звернення та що необхідно врахувати перед його поданням.

У Офісі зазначають, що скарги від родичів розглядаються лише у випадках, коли вони подаються в інтересах військовослужбовця та стосуються проходження ним військової служби. Якщо військовий має можливість бути на зв’язку і самостійно звернутися, пріоритет надається саме його особистому зверненню.

Перед поданням скарги родичам рекомендують обов’язково узгодити її зміст із військовослужбовцем. В установі наголошують, що трапляються випадки, коли військовий не знає про подане звернення, не погоджується з його змістом або вважає опис ситуації некоректним. Це ускладнює розгляд і може створювати додаткові труднощі.

Також в Офісі Військового омбудсмана звертають увагу, що бувають ситуації, коли родичі наполягають на певних рішеннях, зокрема щодо госпіталізації або переведення, тоді як сам військовослужбовець не вважає свої права порушеними. У таких випадках враховується саме його позиція.

У скарзі необхідно обов’язково вказати дані заявника: прізвище, ім’я, по батькові, електронну адресу та номер телефону. Також слід зазначити дані військовослужбовця — ПІБ, військову частину та контактний номер, а також чітко викласти суть звернення із зазначенням обставин, часу та місця подій.

До скарги додаються документи, що підтверджують родинні зв’язки або повноваження діяти в інтересах військового. За наявності також можна додати копії документів, які підтверджують викладені факти — накази, довідки або відповіді.

Якщо родича мобілізували і немає інформації про його місцеперебування, рекомендують звертатися до ТЦК та СП за місцем призову. Саме ці органи надають інформацію про подальше проходження служби. Водночас забезпечення мобілізаційного процесу не належить до повноважень Офісу Військового омбудсмана.

Скаргу можна надіслати на електронну адресу [email protected] або подати через онлайн-форму на сайті за посиланням.

