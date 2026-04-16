  1. В Украине

Родственники военнослужащих могут подавать жалобы в Офис Военного омбудсмена – основные условия

13:21, 16 апреля 2026
По данным Офиса Военного омбудсмена, обращения рассматриваются исключительно в интересах военнослужащего и с учетом его позиции.
Родственники военнослужащих могут подавать жалобы в Офис Военного омбудсмена, однако только при определенных условиях и с соблюдением установленной процедуры. В учреждении предоставили разъяснения, как правильно оформить обращение и что необходимо учесть перед его подачей.

В Офисе отмечают, что жалобы от родственников рассматриваются только в тех случаях, когда они подаются в интересах военнослужащего и касаются прохождения им военной службы. Если военный имеет возможность быть на связи и самостоятельно обратиться, приоритет отдается именно его личному обращению.

Перед подачей жалобы родственникам рекомендуют обязательно согласовать ее содержание с военнослужащим. В учреждении подчеркивают, что бывают случаи, когда военный не знает о поданном обращении, не согласен с его содержанием или считает описание ситуации некорректным. Это затрудняет рассмотрение и может создавать дополнительные трудности.

Также в Офисе Военного омбудсмена обращают внимание, что бывают ситуации, когда родственники настаивают на определенных решениях, в частности относительно госпитализации или перевода, тогда как сам военнослужащий не считает свои права нарушенными. В таких случаях учитывается именно его позиция.

В жалобе необходимо обязательно указать данные заявителя: фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты и номер телефона. Также следует указать данные военнослужащего — ФИО, воинскую часть и контактный номер, а также четко изложить суть обращения с указанием обстоятельств, времени и места событий.

К жалобе прилагаются документы, подтверждающие родственные связи или полномочия действовать в интересах военнослужащего. При наличии также можно приложить копии документов, подтверждающих изложенные факты — приказы, справки или ответы.

Если родственника мобилизовали и нет информации о его местонахождении, рекомендуется обращаться в ТЦК и СП по месту призыва. Именно эти органы предоставляют информацию о дальнейшем прохождении службы. В то же время обеспечение мобилизационного процесса не входит в полномочия Офиса Военного омбудсмена.

Жалобу можно отправить на электронный адрес [email protected] или подать через онлайн-форму на сайте по ссылке.

Лента новостей

