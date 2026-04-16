«Прозорро Продажі» запустили довідник для громад з управління комунальним майном

17:50, 16 квітня 2026
У довіднику містяться відповіді на поширені запитання, корисні інструкції, поради та практичні матеріали.
«Прозорро Продажі» запустили довідник для громад з управління комунальним майном
Фото: prozorro.sale
Прозорро.Продажі презентували комплексний довідник для органів місцевого самоврядування (ОМС). Це практичний інструмент для проведення електронних торгів з реалізації комунального майна і земельних ділянок. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

У довіднику містяться відповіді на поширені запитання, корисні інструкції, поради та практичні матеріали, які допоможуть:

  • ефективно управляти комунальним майном,
  • організовувати прозорі аукціони оренди чи продажу,
  • залучати інвестиції у громаду,
  • звітувати та контролювати процеси.

Які проблеми вирішує довідник?

Довідник надає відповіді на найпоширеніші виклики, з якими стикаються громади:

  • відсутність єдиного джерела інформації про процес організації торгів,
  • потреба в роз'ясненнях щодо комунального майна та землі,
  • побоювання кримінальних справ за скасування малої приватизації,
  • обмежені кошти на оформлення лотів,
  • відсутність покупців на торгах.

