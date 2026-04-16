«Прозорро Продажі» запустили довідник для громад з управління комунальним майном

Фото: prozorro.sale

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прозорро.Продажі презентували комплексний довідник для органів місцевого самоврядування (ОМС). Це практичний інструмент для проведення електронних торгів з реалізації комунального майна і земельних ділянок. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

У довіднику містяться відповіді на поширені запитання, корисні інструкції, поради та практичні матеріали, які допоможуть:

ефективно управляти комунальним майном,

організовувати прозорі аукціони оренди чи продажу,

залучати інвестиції у громаду,

звітувати та контролювати процеси.

Які проблеми вирішує довідник?

Довідник надає відповіді на найпоширеніші виклики, з якими стикаються громади:

відсутність єдиного джерела інформації про процес організації торгів,

потреба в роз'ясненнях щодо комунального майна та землі,

побоювання кримінальних справ за скасування малої приватизації,

обмежені кошти на оформлення лотів,

відсутність покупців на торгах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.