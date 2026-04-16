«Прозорро Продажі» запустили справочник для громад по управлению коммунальным имуществом
17:50, 16 апреля 2026
Прозорро.Продажи представили комплексный справочник для органов местного самоуправления (ОМС). Это практический инструмент для проведения электронных торгов по реализации коммунального имущества и земельных участков. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
В справочнике содержатся ответы на распространенные вопросы, полезные инструкции, советы и практические материалы, которые помогут:
- эффективно управлять коммунальным имуществом,
- организовывать прозрачные аукционы аренды или продажи,
- привлекать инвестиции в громаду,
- отчитываться и контролировать процессы.
Какие проблемы решает справочник?
Справочник дает ответы на самые распространенные вызовы, с которыми сталкиваются громады:
- отсутствие единого источника информации о процессе организации торгов,
- необходимость разъяснений по коммунальному имуществу и земле,
- опасения уголовных дел за отмену малой приватизации,
- ограниченные средства на оформление лотов,
- отсутствие покупателей на торгах.
