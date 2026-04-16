«Прозорро Продажі» запустили справочник для громад по управлению коммунальным имуществом

Прозорро.Продажи представили комплексный справочник для органов местного самоуправления (ОМС). Это практический инструмент для проведения электронных торгов по реализации коммунального имущества и земельных участков. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

В справочнике содержатся ответы на распространенные вопросы, полезные инструкции, советы и практические материалы, которые помогут:

эффективно управлять коммунальным имуществом,

организовывать прозрачные аукционы аренды или продажи,

привлекать инвестиции в громаду,

отчитываться и контролировать процессы.

Какие проблемы решает справочник?

Справочник дает ответы на самые распространенные вызовы, с которыми сталкиваются громады:

отсутствие единого источника информации о процессе организации торгов,

необходимость разъяснений по коммунальному имуществу и земле,

опасения уголовных дел за отмену малой приватизации,

ограниченные средства на оформление лотов,

отсутствие покупателей на торгах.

