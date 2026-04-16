«Прозорро Продажі» запустили справочник для громад по управлению коммунальным имуществом

17:50, 16 апреля 2026
Фото: prozorro.sale
Прозорро.Продажи представили комплексный справочник для органов местного самоуправления (ОМС). Это практический инструмент для проведения электронных торгов по реализации коммунального имущества и земельных участков. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

В справочнике содержатся ответы на распространенные вопросы, полезные инструкции, советы и практические материалы, которые помогут:

  • эффективно управлять коммунальным имуществом,
  • организовывать прозрачные аукционы аренды или продажи,
  • привлекать инвестиции в громаду,
  • отчитываться и контролировать процессы.

Какие проблемы решает справочник?

Справочник дает ответы на самые распространенные вызовы, с которыми сталкиваются громады:

  • отсутствие единого источника информации о процессе организации торгов,
  • необходимость разъяснений по коммунальному имуществу и земле,
  • опасения уголовных дел за отмену малой приватизации,
  • ограниченные средства на оформление лотов,
  • отсутствие покупателей на торгах.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд хочет изменить основания для отмены решений общих собраний кооперативов и ОСМД

КХС ВС просит Корпоративную палату отступить от устаревших выводов относительно наличия кворума для проведения общего собрания

Новая модель соцпомощи может обойтись бюджету в 50 млрд грн — Минфин предупреждает о рисках для бюджета

В парламенте предлагают ввести механизм, согласно которому базовая величина для расчёта социальной помощи не может быть ниже прожиточного минимума.

Закон о военном сборе освободил депутатов от отчетности за использование компенсаций из бюджета

Закон о военном сборе вступил в силу вместе с правом депутатов не отчитываться за свои расходы.

Налоговая палата КАС ВС инициировала обращение в Страсбург из-за фиксированных штрафов, нарушающих право на мирное владение имуществом

КАС ВС обратился в ЕСПЧ за консультативным заключением относительно пропорциональности санкций.

Отцовство погибшего военнослужащего может устанавливаться в гражданском процессе на основании экспертизы из уголовного дела — ВС

Верховный Суд подтвердил допустимость использования экспертного заключения из уголовного производства в гражданском деле об отцовстве.

