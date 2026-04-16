У Києві вартість оренди зрівнялася із Закарпаттям: які ціни на квартири у столиці та по Україні

22:18, 16 квітня 2026
У березні Київ розділив першу позицію за середньою ціною на оренду із Закарпатською областю.
У березні 2026 року в Україні зафіксували різке зростання попиту на оренду житла та значні коливання цін. Про це свідчить аналітика сервісу DIM.RIA, який проаналізував ринок у порівнянні з лютим 2026 року та березнем 2025-го.

Найбільше зростання кількості оголошень про оренду зафіксували у Чернігівській (+32%), Кіровоградській (+23%), Черкаській (+21%) та Чернівецькій (+19%) областях. Водночас у Запорізькій області пропозиція скоротилася на 28%, а в Житомирській — на 11%.

У березні Київ поділив перше місце за середньою вартістю оренди однокімнатного житла із Закарпатською областю.

Найдорожче житло в столиці — у Печерському районі (22,5 тис. грн), найдешевше — у Деснянському (близько 10 тис. грн).

Найнижчі ціни зберігаються у Харківській області — у середньому 5,5 тисячі гривень за однокімнатну квартиру.

Попит на оренду на початку весни зріс. Найбільше — у Сумській (+36%), Черкаській (+34%), Чернігівській (+32%), Херсонській (+32%) та Полтавській (+31%) областях.

Водночас у Закарпатській (-7%) та Запорізькій (-5%) областях інтерес до оренди дещо знизився.

Найбільший дисбаланс між пропозицією та попитом спостерігається у Запорізькій області — в середньому 18 потенційних орендарів на одне оголошення. У Києві цей показник становить приблизно 3 орендарі на одну пропозицію.

Стрічка новин

