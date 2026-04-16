В Киеве стоимость аренды сравнялась с Закарпатьем: какие цены на квартиры в столице и по Украине

22:18, 16 апреля 2026
В марте 2026 года в Украине зафиксировали резкий рост спроса на аренду жилья и значительные колебания цен. Об этом свидетельствует аналитика сервиса DIM.RIA, который проанализировал рынок по сравнению с февралем 2026 года и мартом 2025-го.

Наибольший рост количества объявлений об аренде зафиксировали в Черниговской (+32%), Кировоградской (+23%), Черкасской (+21%) и Черновицкой (+19%) областях. В то же время в Запорожской области предложение сократилось на 28%, а в Житомирской — на 11%.

В марте Киев разделил первое место по средней стоимости аренды однокомнатного жилья с Закарпатской областью.

Самое дорогое жилье в столице — в Печерском районе (22,5 тыс. грн), самое дешевое — в Деснянском (около 10 тыс. грн).

Самые низкие цены сохраняются в Харьковской области — в среднем 5,5 тысячи гривен за однокомнатную квартиру.

Спрос на аренду в начале весны вырос. Больше всего — в Сумской (+36%), Черкасской (+34%), Черниговской (+32%), Херсонской (+32%) и Полтавской (+31%) областях.

В то же время в Закарпатской (-7%) и Запорожской (-5%) областях интерес к аренде несколько снизился.

Наибольший дисбаланс между предложением и спросом наблюдается в Запорожской области — в среднем 18 потенциальных арендаторов на одно объявление. В Киеве этот показатель составляет примерно 3 арендатора на одно предложение.

