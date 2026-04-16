  В Україні

ЄДР не працюватиме деякий час — коли та чому

11:58, 16 квітня 2026
Спеціалісти проводитимуть планові технічні роботи.
Фото: lviv-rda.gov.ua
ДП «Національні інформаційні системи» повідомило, що з 00:00 до 08:00 17.04.2026 проводитиме планові технічні роботи з оновлення програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

«У зв’язку з чим у вказаний період робота ЄДР буде недоступною», - йдеться у заяві.

Раніше Державне підприємство «Національні інформаційні системи» повідомляло, що в рамках проведених технічних робіт було впроваджено оновлене програмне забезпечення ЄДР.

мінюст

