У поїзді УЗ сполученням Івано-Франківськ — Черкаси прямо під час маршруту народився хлопчик

Хлопчик народився перед самим прибуттям до Фастова.

Вранці пасажирський поїзд №44 сполученням Івано-Франківськ — Черкаси здійснив позапланову зупинку у Фастові через надзвичайну подію — у вагоні народилася дитина. Про це повідомили в Укрзалізниці.

За інформацією перевізника, хлопчик з’явився на світ у 12-му вагоні незадовго до прибуття поїзда на станцію. Допомогу жінці надавали працівники поїзної бригади разом із пасажирами.

Хлопчик народився перед самим прибуттям до Фастова. Після повідомлення начальника поїзда на пероні на жінку та дитину чекали парамедики.

Як вказали в УЗ, стан матері та дитини — задовільний.

