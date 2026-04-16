  1. В Україні

У поїзді УЗ сполученням Івано-Франківськ — Черкаси прямо під час маршруту народився хлопчик

22:36, 16 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Хлопчик народився перед самим прибуттям до Фастова.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вранці пасажирський поїзд №44 сполученням Івано-Франківськ — Черкаси здійснив позапланову зупинку у Фастові через надзвичайну подію — у вагоні народилася дитина. Про це повідомили в Укрзалізниці.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За інформацією перевізника, хлопчик з’явився на світ у 12-му вагоні незадовго до прибуття поїзда на станцію. Допомогу жінці надавали працівники поїзної бригади разом із пасажирами.

Хлопчик народився перед самим прибуттям до Фастова. Після повідомлення начальника поїзда на пероні на жінку та дитину чекали парамедики.

Як вказали в УЗ, стан матері та дитини — задовільний.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]