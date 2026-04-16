В поезде УЗ сообщением Ивано-Франковск — Черкассы прямо во время маршрута родился мальчик
Утром пассажирский поезд №44 сообщением Ивано-Франковск — Черкассы совершил внеплановую остановку в Фастове из-за чрезвычайного события — в вагоне родился ребенок. Об этом сообщили в Укрзализныце.
По информации перевозчика, мальчик появился на свет в 12-м вагоне незадолго до прибытия поезда на станцию. Помощь женщине оказывали работники поездной бригады вместе с пассажирами.
Мальчик родился перед самым прибытием в Фастов. После сообщения начальника поезда на перроне женщину и ребенка уже ждали парамедики.
Как отметили в УЗ, состояние матери и ребенка — удовлетворительное.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.