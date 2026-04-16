В Одесі внаслідок російської атаки пошкоджено гуртожиток музичної академії – є поранені серед студентів
Під час російського обстрілу Одеси пошкоджень зазнав студентський гуртожиток Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової. Про це повідомило Міністерство культури України.
Унаслідок атаки поранення отримали п’ятеро студентів. У всіх зафіксовано осколкові травми, постраждалим надали необхідну медичну допомогу в лікарнях міста.
Будівля гуртожитку зазнала значних руйнувань: вибито близько 100 вікон, пошкоджено міжкімнатні двері та санвузли, частина приміщень стала непридатною для проживання. У будівлі також виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.
Адміністрація закладу організувала евакуацію студентів до приміщення академії, де їм забезпечили тимчасове розміщення.
У Міністерстві культури зазначили, що спільно з Держмистецтв координуватимуть подальші дії щодо фіксації руйнувань, допомоги постраждалим та відновлення пошкодженої інфраструктури.
За даними відомства, станом на початок квітня внаслідок російської агресії в Україні зруйновано або пошкоджено 2524 об’єкти культурної інфраструктури, серед яких 191 заклад мистецької освіти.
Також нагадаємо, що у відповідь на руйнування культурної спадщини Україна разом із міжнародними партнерами створила Український фонд культурної спадщини (UCHF) — платформу для відновлення культурних об’єктів.
Окремо діє бюджетна програма з розвитку закладів загальнодержавного значення, у межах якої на 2026 рік передбачено понад 422 млн гривень на відновлення пошкоджених закладів культури, що перебувають у сфері управління Міністерства культури.
Фото: Мінкульт
