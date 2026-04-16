В Одесі внаслідок російської атаки пошкоджено гуртожиток музичної академії – є поранені серед студентів

16:38, 16 квітня 2026
У будівлі виникла пожежа, вибито близько сотні вікон, студентів евакуювали до приміщення академії.
Фото: Мінкульт
Під час російського обстрілу Одеси пошкоджень зазнав студентський гуртожиток Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової. Про це повідомило Міністерство культури України.

Унаслідок атаки поранення отримали п’ятеро студентів. У всіх зафіксовано осколкові травми, постраждалим надали необхідну медичну допомогу в лікарнях міста.

Будівля гуртожитку зазнала значних руйнувань: вибито близько 100 вікон, пошкоджено міжкімнатні двері та санвузли, частина приміщень стала непридатною для проживання. У будівлі також виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.

Адміністрація закладу організувала евакуацію студентів до приміщення академії, де їм забезпечили тимчасове розміщення.

У Міністерстві культури зазначили, що спільно з Держмистецтв координуватимуть подальші дії щодо фіксації руйнувань, допомоги постраждалим та відновлення пошкодженої інфраструктури.

За даними відомства, станом на початок квітня внаслідок російської агресії в Україні зруйновано або пошкоджено 2524 об’єкти культурної інфраструктури, серед яких 191 заклад мистецької освіти.

Також нагадаємо, що у відповідь на руйнування культурної спадщини Україна разом із міжнародними партнерами створила Український фонд культурної спадщини (UCHF) — платформу для відновлення культурних об’єктів.

Окремо діє бюджетна програма з розвитку закладів загальнодержавного значення, у межах якої на 2026 рік передбачено понад 422 млн гривень на відновлення пошкоджених закладів культури, що перебувають у сфері управління Міністерства культури.

