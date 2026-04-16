В Одессе в результате российского обстрела повреждено общежитие музыкальной академии — среди студентов есть раненые

Фото: Минкульт

Во время российского обстрела Одессы повреждения получил студенческий общежитие Одесской национальной музыкальной академии имени А.В. Неждановой. Об этом сообщило Министерство культуры Украины.

В результате атаки ранения получили пять студентов. У всех зафиксированы осколочные травмы, пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь в больницах города.

Здание общежития подверглось значительным разрушениям: выбито около 100 окон, повреждены межкомнатные двери и санузлы, часть помещений стала непригодной для проживания. В здании также возник пожар, который ликвидировали спасатели.

Администрация заведения организовала эвакуацию студентов в помещение академии, где им обеспечили временное размещение.

В Министерстве культуры отметили, что совместно с Госкультуры будут координировать дальнейшие действия по фиксации разрушений, помощи пострадавшим и восстановлению поврежденной инфраструктуры.

По данным ведомства, по состоянию на начало апреля в результате российской агрессии в Украине разрушено или повреждено 2524 объекта культурной инфраструктуры, среди которых 191 учреждение художественного образования.

Также напомним, что в ответ на разрушение культурного наследия Украина совместно с международными партнерами создала Украинский фонд культурного наследия (UCHF) — платформу для восстановления культурных объектов.

Отдельно действует бюджетная программа по развитию учреждений общегосударственного значения, в рамках которой на 2026 год предусмотрено более 422 млн гривен на восстановление поврежденных культурных учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры.

Фото: Минкульт

