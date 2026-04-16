  В Україні

Київводоканал просить не використовувати воду вночі 17 квітня: адреси

22:54, 16 квітня 2026
У Києві вночі 17 квітня не можна використовувати воду з крана в одному з мікрорайонів.
Київводоканал просить не використовувати воду вночі 17 квітня: адреси
У ніч на 17 квітня в мікрорайоні Бортничі в Києві проводитимуть профілактичну промивку водопровідних мереж. Про це повідомили у «Київводоканалі».

Роботи триватимуть з 01:00 до 06:00. У цей період можливе зниження тиску води у будинках на низці вулиць, зокрема Кобринської, Левадній, Мостовій, Шевченка, Франка та Гоголя.

Під час проведення робіт воду з крана не можна використовувати для пиття чи приготування їжі.

Після завершення промивки мешканцям рекомендують злити воду до повного очищення — поки вона не стане прозорою та без стороннього запаху.

Промивка мереж є плановою процедурою, яка дозволяє очищати труби від осаду та покращувати якість води.

Візит делегації ЄСПЛ до Києва: Маттіас Гійомар про відповідальність РФ та підтримку суддів України

«Українські судді — це кіборги»: делегація ЄСПЛ вражена навантаженням на систему правосуддя.

Верховний Суд хоче змінити підстави для скасування рішень загальних зборів кооперативів та ОСББ

КГС ВС просить Корпоративну палату  відступити від застарілих висновків щодо наявності кворуму для проведення загальних зборів.

Нова модель соцдопомоги може обійтися бюджету у 50 млрд грн — Мінфін попереджає про ризики для бюджету

У парламенті пропонують запровадити механізм, за яким базова величина для розрахунку соціальної допомоги не може бути нижчою за прожитковий мінімум.

Закон про військовий збір звільнив депутатів від звітності за використання компенсацій із бюджету

Закон про військовий збір набрав чинності разом із правом депутатів не звітувати за свої витрати.

Податкова палата КАС ВС ініціювала звернення до Страсбурга через фіксовані штрафи, які порушують право на мирне володіння майном

КАС ВС звернувся до ЄСПЛ за консультативним висновком щодо пропорційності санкцій.

