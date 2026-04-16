Київводоканал просить не використовувати воду вночі 17 квітня: адреси

У Києві вночі 17 квітня не можна використовувати воду з крана в одному з мікрорайонів.

У ніч на 17 квітня в мікрорайоні Бортничі в Києві проводитимуть профілактичну промивку водопровідних мереж. Про це повідомили у «Київводоканалі».

Роботи триватимуть з 01:00 до 06:00. У цей період можливе зниження тиску води у будинках на низці вулиць, зокрема Кобринської, Левадній, Мостовій, Шевченка, Франка та Гоголя.

Під час проведення робіт воду з крана не можна використовувати для пиття чи приготування їжі.

Після завершення промивки мешканцям рекомендують злити воду до повного очищення — поки вона не стане прозорою та без стороннього запаху.

Промивка мереж є плановою процедурою, яка дозволяє очищати труби від осаду та покращувати якість води.

