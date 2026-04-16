Киевводоканал просит не использовать воду ночью 17 апреля: адреса

22:54, 16 апреля 2026
В Киеве ночью 17 апреля нельзя использовать воду из крана в одном из микрорайонов.
В ночь на 17 апреля в микрорайоне Бортничи в Киеве будут проводить профилактическую промывку водопроводных сетей. Об этом сообщили в «Киевводоканале».

Работы будут продолжаться с 01:00 до 06:00. В этот период возможно снижение давления воды в домах на ряде улиц, в частности Кобринской, Левадной, Мостовой, Шевченко, Франко и Гоголя.

Во время проведения работ воду из крана нельзя использовать для питья или приготовления пищи.

После завершения промывки жителям рекомендуют слить воду до полного очищения — пока она не станет прозрачной и без постороннего запаха.

Промывка сетей является плановой процедурой, которая позволяет очищать трубы от осадка и улучшать качество воды.

